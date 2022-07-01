В здании красноярской мэрии произошел пожар

В здании администрации Красноярска произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около трех часов дня по местному времени. Возгорание произошло в техническом помещении на шестом этаже здания.

К приезду пожарных сотрудники мэрии эвакуировались самостоятельно. В течение двух часов пламя удалось полностью потушить.

По последним данным, пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 69 человек, 21 единица техники, из них от МЧС России 59 человек, 19 единиц техники.

Красноярск, Зоя Осколкова

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