В Якутии изъяли 16 бивней мамонта при попытке незаконного провоза

Правоохранители изъяли 16 бивней мамонта при попытке незаконно вывезти их из Якутии. Ископаемые остатки оценили в шесть миллионов рублей.

Природоохранная прокуратура совместно с правоохранителями провели проверку на аэродроме поселка Тикси и нашли бивни мамонта. Эксперты определили, что предметы представляют особую научную и музейную ценность.

В соответствии с законом Якутии, остатки мамонтовой фауны, ценные для науки или музейного фонда, являются достоянием республики. Прокуратура попросила суд официально вернуть бивни в собственность региона.

«Судом 16 палеонтологических останков мамонтовой фауны весом более 100 кг и стоимостью более 6 млн рублей признаны бесхозяйными и переданы в собственность Республики Саха (Якутия)», – пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Якутск, Наталья Рязанова

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