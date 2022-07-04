В Якутии во время урагана пострадали 18 человек

В Якутии ураган обрушился на стадион, на котором находились люди. По последним данным, пострадали 18 человек. Следственный комитет объявил о начале проведения проверки.
Инцидент произошел в селе Борогонцы. Стихия разбушевалась во время открытия стадиона. Штормовым ветром срывало конструкции.
В результате различные травмы получили 18 человек, сообщает телеграм-канал «112». По данным канала, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.
«Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, количество пострадавших, их возраст и степень травмирования», – сообщили в региональном управлении СКР.
Якутск, Зоя Осколкова
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