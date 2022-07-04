В Туве задержали экстремистов, вербовавших подростков

В Туве арестовали членов международной экстремистской организации «А.У.Е.» (запрещена на территории России). Экстремисты активно вовлекали в свои ряды подростков. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

В общей сложности были задержаны 15 жителей Республики Тыва, подозреваемых в причастности к организации и финансированию экстремистского сообщества.

«В деятельность экстремистской организации активно вовлекались подростки, которые задействовались в ресурсном обеспечении запрещенной структуры путем совершения общеуголовных преступлений», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Уголовное дело возбуждено по статьям 282.2 («организация деятельности экстремистской организации»), 282.3 («финансирование экстремисткой деятельности») и 210.1 («занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Мероприятия по установлению иных участников экстремистской организации и их причастности к совершенным преступлениям продолжаются.

Кызыл, Зоя Осколкова

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