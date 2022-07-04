Во время парада в День независимости США неизвестный расстрелял толпу

В США неизвестный открыл огонь по людям из автоматического оружия во время парада по случаю Дня независимости в понедельник, 4 июля, в Хайленд-Парке (Иллинойс), – сообщается на сайте Fox News.
По предварительной информации в СМИ, в результате стрельбы были убиты несколько человек.
Fox News приводит слова свидетелей, которые рассказывают об истекающих кровью людях, лежащих на земле, как минимум один из них был накрыт с головой простыней.
В свою очередь, сайт Patch.com пишет, что выстрелы раздались примерно через 15 минут после начала праздничного шествия.
Один из свидетелей сообщил изданию Chicago Sun-Times, что насчитал не менее 20 выстрелов. Сообщается, что полиция отменила проведение праздничных мероприятий и призвала горожан, не подвергать свои жизни опасностей и разойтись по домам.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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