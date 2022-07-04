В связи со стрельбой на параде в День независимости США разыскивается подросток

В связи с произошедшей стрельбой в городе Хайленд-Парк (Иллинойс) во время парада в День независимости США, 4 июля, полиция разыскивает белого подростка, – сообщают СМИ.

Как сообщил CNN один из участников парада, Майлз Заремски, он слышал, по его мнению, от 20 до 30 выстрелов через 20 минут после начала парада.

По последней информации в результате стрельбы, количество подтвержденных погибших в результате этого инцидента уже выросло до шести, раненых – до 24. Полиция продолжает поиски преступника. Сообщается, что стрельба велась с крыши здания.

Вашингтон, Иван Бабурин

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