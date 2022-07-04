В Италии ввели режим ЧС

Правительство Италии в понедельник, 4 июля, из-за засухи объявило режим чрезвычайной ситуации в большинстве районов на севере страны, – сообщает Associated Press.

По информации агентства, режим чрезвычайной ситуации распространяется на пять регионов: Эмилию-Романью, Фриули-Венецию-Джулию, Ломбардию, Пьемонт и Венето.

Из-за засухи в Италии введены даже ограничения на использование воды в некоторых городах страны, например, – в Вероне. В Милане выключили фонтаны.

В свою очередь, пресс-служба правительства Италии в понедельник, 4 июля, сообщила, что решение о введении чрезвычайной ситуации было принято на заседании Совета министров в связи «с дефицитом водных ресурсов в районах, прилегающих и соотносящихся с долиной реки По и районом восточных Альп».

Сообщается, что итальянское правительство выделило €36,5 млн. из национального фонда чрезвычайных ситуаций, из которых наибольшие суммы будут переданы Эмилии-Романье (€10,9 млн) и Ломбардии (€9 млн).

Власти столичной области Италии – Лацио ввели режим природной катастрофы, поскольку только в понедельник в регионе было зафиксировано 100 пожаров.

Рим, Иван Бабурин

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