За день в Донецке под обстрелами погибли три мирных жителя и 31 ранен

Украинские неонацисты в понедельник, 4 июля, в течение дня выпустили по территории ДНР около 740 боеприпасов, в том числе из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», в результате чего в республике есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также множество разрушений домов и инфраструктуры, – сообщает информационное Донецкое агентство новостей (ДАН).

Так, по информации агентства, артиллеристским обстрелам подверглись несколько районов Донецка, Еленовка, Александровка, два района Макеевки, Ясиноватая, Яковлевка, Новоселовка, Новобахмутовка, Горловка и подчиненные ей Доломитное, Байрак, Гольмовский, Пантелеймоновка и Михайловка. ВСУ применяли реактивную и ствольную артиллерию, минометы.

«Только из РСЗО было выпущено 174 снаряда», – пишет ДАН.

Агентство сообщает, что по уточненным данным, в Донецке под обстрелами погибли 3 мирных жителя, еще 31 гражданский ранен, в том числе двое подростков, два сотрудника МЧС и ассистент оператора российского телеканала «ТВ-Центр» Андрей Алексеев. Он госпитализирован с осколочными ранениями.

За день понедельник, 4 июля, в результате обстрелов ВСУ в столице ДНР повреждены, по меньшей мере, 32 частных домостроения, 9 многоквартирных жилых домов, 4 детских сада, 2 школы, 2 магазина, 10 торговых павильонов, дворец культуры, автомобиль. Разрушения получили также завод по производству полиэтилена, мебельный цех, шахта им. Засядько, подстанция «Макеевка-330», четыре газопровода.

Кроме того, в Ясиноватой на территории хоздвора железнодорожной станции вследствие обстрела возник крупный пожар, в результате которого загорелись 17 легковых машин и здание бокса. Обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что в результате обстрелов в Донецке остались без электроэнергии 47,5 тыс. абонентов, отключена 251 трансформаторная подстанция.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»