Из шахты в Кузбассе вывели 190 рабочих из-за обрушения

В одной из шахт Кемеровской области была проведена эвакуация рабочих из-за ЧП. По предварительным данным, пострадал один человек.

Порода обрушилась в шахте «Распадская-Коксовая». В тот момент под землей находились около 190 человек. Всех их подняли на поверхность.

По информации экстренных служб, в результате один шахтер получил травму. Еще двое рабочих не выходят на связь.

«На месте работают два отделения горноспасателей» – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»