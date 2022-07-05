В Дагестане задержали трех женщин за продажу ребенка

Трех жительниц Дагестана задержали по подозрению в продаже младенца. Сделку женщины провернули весной.
По данным источника РЕН ТВ, две женщины из Каспийска договорились с жительницей села Нижнее Махари в Сергокалинском районе продать недавно появившегося на свет малыша. Младенца оценили в 300 тысяч рублей.
По словам собеседника агентства, подозреваемые были задержаны накануне, а сделка состоялась в мае. Женщины признали свою вину.
Махачкала, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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