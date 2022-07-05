В Мурманской области педофил надругался над мальчиком и утопил его

Неизвестный надругался над восьмилетним мальчиком в Мончегорске Мурманской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело и ищет педофила.

Инцидент случился 1 июля, но о возбуждении уголовного дела СКР сообщил только сегодня. Жительница Мончегорска вернулась с работы и нашли в наполненной ванне тело сына со следами сексуального насилия.

Ребенок днем оставался один дома. Следователи выясняют, как злоумышленник мог проникнуть в квартиру: был ли он знаком с ребенком или обманом вынудил мальчика открыть ему дверь. Предварительно, ребенка утопили, но точную причину смерти назовет экспертиза.

СКР возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: «Убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет», сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

Ранее в Ялте мужчина заманил восьмилетнего ребенка в заброшенное здание и попытался изнасиловать. Мальчик закричал, и злоумышленники убежал, испугавшись огласки.

Мончегорск, Наталья Рязанова

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