За время празднования Дня независимости в США убито почти 200 человек

Американский портал Gun Violence Archive, занимающийся сбором статистики инцидентов с применением огнестрельного оружия, во вторник, 5 июля, сообщил, что в праздничные выходные, приуроченные к празднованию Дня независимости, в США погибли 198 человек в ходе инцидентов с применением огнестрельного оружия.

Gun Violence Archive сообщает, что с пятницы 2 июля по вторник 5 июля в Соединенных Штатах произошло 414 инцидентов со стрельбой, в которых пострадало 542 человека, из них 198 погибли, включая двух детей и 10 подростков.

Также аналитики портала пишут, что за время празднования Дня независимости произошло 16 случаев массовой стрельбы – это эпизоды с 4 и более пострадавшими.

В США День независимости отмечают 4 июля, в связи с этим у американцев было три выходных.

Вашингтон, Иван Бабурин

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