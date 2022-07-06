В Ставрополье задержан подозреваемый в девяти убийствах

Полиция задержала жителя Ставрополья, которого с 2002 года искали за убийство девяти человек. 20 лет назад жертвами преступлений стали четыре женщины и пять мужчин, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Установлен и задержан 49-летний Анатолий Марков, зарегистрированный в станице Григорополисской Ставропольского края, ранее судимый за умышленное причинение вреда здоровью, кражу и мошенничество», – рассказал источник.

Задержанного подозревают в убийстве четырех женщин и трех мужчин в Луховицком районе Московской области в феврале 2002 года. По мнению следователей, в марте тот же человек убил двух мужчин в Рязанской области «на почве неприязненных отношений».

Ставрополь, Наталья Рязанова

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