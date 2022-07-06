В США хозяйка похоронного бюро попалась на продаже частей тел своих покойных клиентов

Владельца похоронного бюро в американском штате Колорадо Меган Хесс попала под суд за мошенничество. Ее поймали на продаже частей тел, которые родственники передавали для кремации, передает Reuters.

Обвинение доказало 12 эпизодов, точное число незаконных «сделок» следствию неизвестно. Хесс признала, что бальзамировала некоторые части лет, в частности позвоночники и черепа, и продавала для обучения хирургов. Бывший работник похоронного бюро сказал суду, что Хесс присваивала золотые зубы клиентов и только на них заработала 40 тыс. долларов.

Подпольные сделки с живыми органами в США запрещены, но продажа частей мертвых тел никак не урегулирована. Поэтому Хесс обвинили только в мошенничестве за то, что брала плату за кремации, которые не проводила.

Она долгое время отказывалась признавать вину, но теперь согласилась с обвинениями. Прокурор попросил для подсудимой 15 лет тюрьмы. Адвокат заявил, что его подзащитная не заслуживает наказания строже, чем пара лет лишения свободы. Суд пока не вынес приговор.

Денвер, Наталья Рязанова

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