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Среда, 6 июля 2022, 16:09 мск

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Канадец заживо сжег незнакомку на автобусной остановке

Житель Торонто поджег женщину на автобусной остановке. Врачи две недели боролись за ее жизнь, но пострадавшая умерла, передает CBC News.

Инцидент случился 17 июня на станции Киплинг. Мужчина и женщина пришли порознь и, пока ждали автобус, поругались. Очевидцы рассказали, что мужчина вдруг облил оппонентку горючей жидкостью и поджег. Огонь перекинулся на другие предметы, и начался пожар. Пострадавшую с ожогами третьей степени доставили в больницу.

Полиция раскрыла информацию о случившемся, только когда женщина умерла. 33-летнего мужчину обвинили в убийстве, причинении вреда безопасности населения и повреждении собственности на 5000 долларов. Следствие считает, что нападение было случайным и совершено на почве ненависти.

Торонто, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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