В Донецке горит нефтебаза в результате обстрела украинскими боевиками

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в среду, 6 июля, сообщило, что украинские войска обстреляли нефтебазу в Донецке. В результате попадания снаряда вспыхнул пожар, – сообщает РИА Новости.

В сообщении в Telegram-канале представительства ДНР говорится: «По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация об очередной атаке ВФУ (вооруженных формирований Украины. – Прим. ред.) по нефтебазе в Кировском районе Донецка по улице Нефтяной. В результате попадания боеприпаса ВФУ на территории зафиксировано возгорание. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать».

Донецк, Иван Бабурин

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