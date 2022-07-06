Украинские неонацисты за день убили сразу трех детей в Макеевке

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в среду, 6 июля, сообщил, что вследствие обстрела Макеевки со стороны украинских войск число погибших детей возросло до трех.

В сообщении штаба в Telegram-канале говорится: «По уточненным данным, погибли двое детей, трое детей получили ранения». Позже появилось сообщение, что не удалось спасти жизнь 8-летней девочки, также раненной при обстреле города.Таким образом, сегодня в Шахтерском квартале Макеевки погибли три ребенка, которые играли на детской площадке.

Еще четверо детей и две женщины получили осколочные ранения. Неподалеку от места трагедии нашли маршевый двигатель от реактивного снаряда РСЗО «Ураган», выпущенного украинскими неонацистами.

Также сообщается, что в Червоногвардейском районе города погиб 70-летний мужчина, две женщины ранены. В штабе дополнительно сообщили, что ранения получили двое взрослых мирных жителей.

В свою очередь, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в среду, 6 июля, сообщили что ВСУ в 19.00 обстреляли Макеевку, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, и Лозовое, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Спустя почти два часа, 20.58 ВСУ обстреляли Кировский район Макеевки. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм.

Донецк, Иван Бабурин

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