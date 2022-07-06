Арестованы три генерала МВД России

Помощник главы МВД России Владимира Колокольцева генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и еще трое фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями были арестованы в среду, 6 июля, Басманным районным судом Москвы, – сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении пресс-службы суда говорится: «Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Умнова Сергея Павловича, Копьевой Елены Викторовны, Семенова Алексея Станиславовича, Абакумова Ивана Васильевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как ранее в среду сообщало ТАСС, в Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявили, что Умнов задержан по обвинению в злоупотреблениях полномочиями и доставлен в ИВС Москвы на Петровке. С 2012 по 2019 год он был начальником ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, после чего был назначен помощником министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева

Помощник главы МВД России Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов ранее были задержаны в рамках уголовного дела о злоупотребления полномочиями. По делу также проходит старший судебный пристав – начальник отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Копьева Елена.

Сообщается, что все четверых следствие считает причастными к приобретению на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области имущества в личных целях.

Москва, Иван Бабурин

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