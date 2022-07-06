В Италии под угрозой производство знаменитого сыра

В Италии под угрозой находится производство сыра пармезана из-за того, что северной части страны в результате засухи, которая уже несколько недель стоит в долине реки По, на местных молочных заводах заканчивается вода, – сообщает 6 июля немецкий новостной портал Agrarheute.

Как сообщает портал, самая сильная за последние 70 лет засуха в Италии особенно сильно ударила по фермерам. Производители знаменитого сыра Parmigiano Reggiano считают, что из-за обезвоживания реки По поставки им молока находятся под угрозой. Уровень реки По упал до исторического минимума. Многие фермеры видят в этом угрозу своему существованию.

Один из местных фермеров рассказал журналистам Agrarheute, что его 300 коров выпивают от 100 до 150 литров воды в день каждая. Если питьевой режим животных нарушится, пострадает качество пармезана. Кроме того, недостаток воды затрудняет выращивание корма для животных.

«Последний раз уровень воды в реке был низким в 2003 году. На этот раз все намного, намного хуже», – сказала начальник насосной станции на реке По Ада Джорджи.

Рим, Иван Бабурин

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