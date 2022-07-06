В Иране задержан британский дипломат по подозрению в шпионаже

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду, 6 июля, заявил, что по подозрению в шпионаже был взят под стражу заместитель посла Великобритании в Иране. Кроме него были арестованы еще несколько иностранных граждан, – сообщает агентство Reuters.

КСИР утверждает, что задержанные брали пробы земли недалеко от места проведения ракетных испытаний.

В свою очередь, иранское информагентство Fars сообщило, что зам. британского посла был арестован в пустыне Шахдад, где он под видом туристической прогулки собирал материалы. Fars пишет, что дипломат будет выслан из страны после того, как принесет официальные извинения. По другим источникам, дипломат уже извинился, после чего был выслан.

Иранское телевидение утверждает, что один из задержанных въехал в страну в рамках научного обмена между университетами, якобы он является работником польского университета Николая Коперника, «связанного с сионистским режимом».

Со своей стороны сирийское издание Al-Alam пишет, что, согласно сообщению государственного телеканала, часть задержанных были арестованы, когда пытались выехать из страны с образцами почвы. «Иностранцы собирали материалы для «атомного досье» МАГАТЭ на Иран», – сообщили в КСИР.

Отметим, что в министерстве иностранных дел Великобритании агентству Reuters опровергли сообщение об аресте британского дипломата в Иране.

Тегеран, Иван Бабурин

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