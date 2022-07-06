Правительство Джонсона покинул очередной министр

Министр по делам Уэльса в правительстве Великобритании Саймон Харт вечером в среду, 6 июля, добровольно ушел в отставку на фоне политического кризиса, – сообщает ТАСС.

«Я никогда не был ярым сторонником идеи о том, что перемен лучше всего добиваться с помощью отставок министров. Коллеги публично и в частном порядке делали все возможное, чтобы помочь вам развернуть корабль, однако я с грустью ощущаю, что мы прошли тот этап, когда это еще было реально», – написал Харт в своем Twitter-аккаунте и опубликовал направленное Борису Джонсону свое прошение об отставке.

Саймон Харт стал уже третьим министром после глав минздрава и минфина, добровольно покинувшим кабинет Джонсона за последние неполные двое суток.

Ранее в среду, 6 июля, Борис Джонсон отправил в отставку министра жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкла Гоува.

Отметим, что Гоув в среду призвал Джонсона уйти в отставку.

Лондон, Иван Бабурин

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