Пасечники Удмуртии за сутки 14 раз пожаловались на массовую гибель пчел

В администрацию Удмуртии за сутки поступили 14 жалоб от пасечников о массовой гибели пчел. Об этом сообщила вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова.

На место выехали специалисты, они уже обследовали десять пасек. «При осмотре 275 ульев во всех зафиксировали частичную гибель: у лотков много погибших пчел, в улей не залетают, а свисают гроздьями, стали очень агрессивны», – написала Абрамова в своем Telegram-канале.

Ветеринары предположили, что пчелы погибли после того, как находящееся неподалеку поле рапса обрабатывали пестицидами. При этом сельхозпроизводители не предупредили пчеловодов, что собираются провести обработку.

Последние два года в Удмуртии и других регионах России все чаще пасечники жалуются на массовую гибель пчел. Основной причиной становятся химикаты, которыми обрабатывают поля.

Ижевск, Зоя Осколкова

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