В Санкт-Петербурге у перинатального центра собралась очередь из беременных

В Санкт-Петербурге женщины, пришедшие на прием в городской перинатальный центр и в женскую консультацию, были вынуждены ждать на улице.

Очередь из беременных образовалась у закрытых дверей перинатального центра №1, сообщает «Фонтанка». По словам одной из посетительниц, сотрудники не объяснили женщинам, почему их не могут впустить, а также не назвали сроков, когда центр откроется.

В колл-центре медицинского учреждения заявили, что перерыв в работе временный. Оператор также отказался назвать причину.

Позже выяснилось, что в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании перинатального центра. Было принято решение о закрытии до проведения проверки здания кинологами с собаками.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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