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Пятница, 8 июля 2022, 15:37 мск

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В Сибири 15-летний подросток насмерть отравился газом

В Зеленогорске Красноярского края 15-летний подросток насмерть отравился газом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Подросток проводил время с двумя сверстницами и 21-летним молодым человеком. Компания зашла в подъезд жилого дома, чтобы распивать там алкоголь.

Юноша от спиртного отказался, достал принесенный с собой газовый баллон и стал вдыхать пары. В какой-то момент он почувствовал недомогание, а затем потерял сознание. Его приятели вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики попытались реанимировать подростка, но безуспешно. Следователи проводят проверку.

Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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