В США три человека погибли, семеро ранены в перестрелках

Три человек погибли, двое попали в больницу после перестрелки в городе Дауни в американской Калифорнии. Еще семеро были ранены во время стрельбы на Кони-Айленде в Нью-Йорке.

Пять человек получили огнестрельные ранения во время домашней вечеринки в калифорнийском городе Дауни. Три человека умерли на месте, еще двух отвезли в больницу. Полиция предполагает, что стрелок находится среди погибших. Мотивы происшествия выясняются, передает ABC7.

Пять человек с огнестрельными ранами доставлены в больницу после происшествия на променаде около Кони-Айленда в Нью-Йорке. Неизвестный открыл огонь из неустановленного пока оружия. Две женщины и трое мужчин пострадали. 31-летний мужчина находится в критическом состоянии, остальные стабильны.

По данным CNN, подозреваемого пока не установили. Полиция распространила его описание и попросила помочь с поимкой.

Дауни, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»