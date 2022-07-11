Закатанные в асфальт останки двух человек нашли во время ремонта дороги в Карелии

Останки двух человек нашли рабочие под асфальтом дороги в Карелии. Вероятно, тела были погребены около 50 лет назад, сообщает местное издание «Столица на Онего».
На человеческие останки наткнулись во время проведения дорожных работ на мосту в деревне Кутижма, на левом берегу реки со стороны Петрозаводска. Рабочие сняли асфальт и увидели под слоем песка два скелета.
О произошедшем сообщили в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники полиции.
По словам местных жителей, в последний раз дорогу здесь ремонтировали, примерно, в 1970-х годах. Скорее всего, тела были захоронены в то же время.
Петрозаводск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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