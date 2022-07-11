В Иркутске третий день ищут сбежавшего из питомника медведя

В Иркутске специалисты пытаются отловить медведя, который сбежал из питомника собак. Зверь выходит к людям, а затем убегает в лес.

Как сообщили в региональной службе по охране и использованию объектов животного мира, медведь попал в питомник собак «К-9» год назад. 8 июля он сбежал. Сотрудники питомника обратились в полицию.

Сотрудники МЧС совместно с полицейскими оповестили население об опасности. На место прибыли специалисты по отлову диких животных, но медведь на тот момент уже скрылся в лесном массиве.

Позже поступило сообщение, что косолапого видели местные жители вблизи микрорайона Славного, но поймать его пока не удалось.

Иркутск, Зоя Осколкова

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