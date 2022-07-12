В Новосибирске пьяный отец насмерть сбил своего маленького сына

В Новосибирске 34-летний отец парковался во дворе и случайно сбил собственного сына. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Мужчина совершал маневры на автомобиле «Газель» во дворе жилого дома. В это время рядом находился полуторагодовалый мальчик. В какой-то момент отец не заметил сына и наехал на него.

По вызову приехала бригада скорой помощи, но от полученных травм малыш скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. Установлено, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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