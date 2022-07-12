В Новосибирске пьяный отец насмерть сбил своего маленького сына

В Новосибирске 34-летний отец парковался во дворе и случайно сбил собственного сына. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Мужчина совершал маневры на автомобиле «Газель» во дворе жилого дома. В это время рядом находился полуторагодовалый мальчик. В какой-то момент отец не заметил сына и наехал на него.
По вызову приехала бригада скорой помощи, но от полученных травм малыш скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека. Установлено, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube