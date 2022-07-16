На Кубани разбился самолет Ан-2

В Краснодарском крае потерпел крушение самолет Ан-2. Погибли два человека.

Авиакатастрофа произошла в Новокубанском районе, неподалеку от станицы Прочноокопской. Очевидцы видели вспышку, самолет закрутило в воздухе, а затем он рухнул на хвост между полем и дорогой.

Позже выяснилось, что на борту находились два человека. Оба они погибли. Тело пилота обнаружили в кабине. Его напарника от удара выкинуло из салона, его труп нашли под крылом, передает телеграм-канал «Mash».

Предположительно, Ан-2 вылетел из станицы Убежинской, при посадке пилот не рассчитал траекторию и задел линию электропередач, была заметна вспышка высоковольтных проводов. Отмечается, что во время крушения самолет не загорелся.

Краснодар, Зоя Осколкова

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