На месте пожара под Томском обнаружили тела пятерых детей

В Томской области при тушении пожара в частном доме обнаружили погибшими двух взрослых и пятерых детей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Бревенчатый жилой дом загорелся минувшей ночью в селе Колбинка Молчановского района. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем, частично обрушилась крыша, сообщили в областном ГУ МЧС. Общая площадь пожара составила 168 квадратных метров.

При тушении обнаружены тела семи погибших, продолжается разбор конструкций, уточнили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Томск, Зоя Осколкова

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