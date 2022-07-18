российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 июля 2022, 10:02 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Бурятии пьяный тракторист насмерть сбил выпавшего из кабины пассажира

В Бурятии трактор раздавил пассажира, который выпал из кабины. Оказалось, что водитель был пьян во время наезда. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в Мухоршибирском районе, на проселочной дороге между селами Гашей и Куготы. Водитель трактора не заметил, как из кабины выпал и попал под колеса пассажир. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель трактора в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в Госавтоинспекции Бурятии, за минувшую неделю это уже второе происшествие с участием трактора, связанное с гибелью человека.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,