В Бурятии пьяный тракторист насмерть сбил выпавшего из кабины пассажира

В Бурятии трактор раздавил пассажира, который выпал из кабины. Оказалось, что водитель был пьян во время наезда. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия произошла в Мухоршибирском районе, на проселочной дороге между селами Гашей и Куготы. Водитель трактора не заметил, как из кабины выпал и попал под колеса пассажир. От полученных травм пострадавший погиб на месте.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель трактора в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как отметили в Госавтоинспекции Бурятии, за минувшую неделю это уже второе происшествие с участием трактора, связанное с гибелью человека.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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