Двое погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком под Мариинском

Два человека погибли, еще трое оказались в больнице после столкновения иномарки и грузовика под Мариинском в Кузбассе. Среди пострадавших ребенок.

Авария случилась около 03 часов в ночь на 18 июля на 8-м км дороги в обход Мариинска. Предварительно, Daewoo Matiz выехал на встречную полосу, где в него врезался большегруз. Грузовик развернулся от удара и столкнулся с Hyundai Solaris, рассказали в УГИБДД по региону.

В Daewoo ехали супруги 51 и 59 лет, возвращавшиеся с отдыха в Хакасии. Оба погибли на месте. Медики оказали помощь 49-летнему водителю второй иномарки и его 50-летней пассажирке, а шестилетнего ребенка положили в больницу.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ», – добавили в ведомстве.

Инспекторы предполагают, что 59-летний водитель иномарки мог уснуть за рулем, – это стало причиной выезда на встречную полосу.

Мариинск, Наталья Рязанова

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