В летнем лагере в Кемеровской области отравились дети

В Кемеровской области в лагере произошло массовое отравление. Дети жаловались на боли в животе, в результате смену пришлось завершить досрочно.

Как сообщается в сообществе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», родители получили в общем чате письмо с требованием срочно забрать детей. Несколько несовершеннолетних пожаловались на боли в животе.

Один из пострадавших попал с отравлением в больницу. Отмечается, что ребенок находится в состоянии средней тяжести.

В связи с произошедшим в лагере досрочно завершили трехнедельную смену.

Кемерово, Зоя Осколкова

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