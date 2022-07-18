В летнем лагере в Кемеровской области отравились дети

В Кемеровской области в лагере произошло массовое отравление. Дети жаловались на боли в животе, в результате смену пришлось завершить досрочно.
Как сообщается в сообществе «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте», родители получили в общем чате письмо с требованием срочно забрать детей. Несколько несовершеннолетних пожаловались на боли в животе.
Один из пострадавших попал с отравлением в больницу. Отмечается, что ребенок находится в состоянии средней тяжести.
В связи с произошедшим в лагере досрочно завершили трехнедельную смену.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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