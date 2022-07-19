В Индии арестовали российское судно

Индия арестовала российское судно из-за неуплаты топливного сбора эстонской компании. Об этом сообщает газета Times of India.

Компания Bunker Partner OU обратилась в суд и потребовала от владельца судна VV MAUA-I оплаты стоимости загрузки топлива в размере 23 503 долларов.

В настоящее время борт находится в порту города Кочин. В связи с требованием судно задержали.

Однако суд принял во внимание, что судно доставляло вооружение и боеприпасы для военно-морских сил Индии. В результате было разрешено произвести разгрузку, несмотря на арест.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»