17 детей отравились по пути в летний лагерь и попали в больницу

В Краснодарском крае 17 несовершеннолетних госпитализированы с симптомами отравления. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого оперативного штаба.

Дети организованной группой направлялись в летний лагерь из Череповца. Сначала с поезда сняли шестерых детей. Затем после осмотра уже на месте выявили еще 11 ребят с похожими симптомами.

«Таким образом, всего госпитализировали 17 детей. Из них шесть – в городскую больницу Горячего Ключа, 11 – в Туапсинскую районную больницу №1», – говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние детей средней степени тяжести, в динамике с улучшением. Они получают медицинскую помощь в полном объеме.

Тем временем, Северо-Западная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура организовали проверки по факту выявления случаев острой кишечной инфекции у детей.

Краснодар, Зоя Осколкова

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