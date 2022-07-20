В Бурятии фермер нашел схрон с оружием

В Бурятии фермер случайно наткнулся на схрон с оружием. Находку он передал правоохранителям.

Мужчина перегонял скот и заметил мешок в расщелине на берегу реки Джида. В мешке находились два ружья и предмет, похожий на ствол. Фермер отнес мешок с содержимым в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Экспертиза установила, что найденное оружие – карабин с нарезным стволом калибра 7,62 мм, изготовленный кустарным способом, винтовка «ТОЗ-17» калибра 5,6 мм и нарезной оружейный ствол калибра 7,62 мм.

«В настоящее время по факту принятия на возмездной основе огнестрельного оружия проведена проверка и экспертиза, принято решение о выплате гражданину денежного вознаграждения в размере 16 тысяч рублей», – добавили в Росгвардии.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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