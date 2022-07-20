На Алтае опрокинулся автобус с детьми

В Алтайском крае автобус с детьми попал в аварию. В результате пострадали пять человек. СКР и прокуратура проводят проверку.
ДТП произошла на автодороге К-12. В автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих. Транспорт съехал с дороги и перевернулся.
В результате пострадали четыре ребенка и водитель автобуса. Всем им оказали медицинскую помощь.
На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, следователь СКР и прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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