На Алтае опрокинулся автобус с детьми

В Алтайском крае автобус с детьми попал в аварию. В результате пострадали пять человек. СКР и прокуратура проводят проверку.

ДТП произошла на автодороге К-12. В автобусе находились 33 несовершеннолетних и два сопровождающих. Транспорт съехал с дороги и перевернулся.

В результате пострадали четыре ребенка и водитель автобуса. Всем им оказали медицинскую помощь.

На место аварии приехали сотрудники ГИБДД, следователь СКР и прокурор. Организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

Барнаул, Зоя Осколкова

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