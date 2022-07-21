В Татарстане пьяный тракторист разгромил автомобильную стоянку

В Казани тракторист повредил несколько машин на парковке. Как оказалось, водитель был пьян.

Трактор принадлежал владельцу стоянки, поэтому его часто оставляли там на хранение. В день происшествия водитель, как обычно, припарковал спецтехнику. Спустя какое-то время сторож заметил, что трактор ездит по парковке и таранит автомобили.

Охранник вызвал полицию, а сам побежал утихомиривать дебошира. Тем временем, трактор наезжал на капоты припаркованных машин и врезался в них ковшом. Он также сломал забор и вольер сторожевой собаки.

На место прибыли правоохранители и скрутили тракториста. Выяснилось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Казань, Зоя Осколкова

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