В Новосибирской области ураган оставил без света почти 2 тысячи жителей

В Новосибирской области ночью ветер срывал крыши с домов и валил деревья. В результате более 1,8 тысячи жителей остались без электричества.

От урагана пострадал Карасукский район области. Там штормовым ветром ломало ветки деревьев и срывало кровлю зданий. Обломки повредили линии электропередачи.

«Под отключение попали 15 населенных пунктов района с общей численностью населения свыше 1800 человек, а также 71 трансформаторная подстанция и 31 социально значимый объект», – рассказали «НГС» в пресс-службе «РЭС». Аварийные бригады работают над ликвидацией последствий стихии.

Тем временем, в региональном управлении МЧС предупредили, что в области прогнозируются сильные дожди и грозы, а также ветер с порывами до 20 м/с.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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