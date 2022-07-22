Под Пермью мужчина поджег автомобиль ради проверки оперативности действий МЧС

В Пермском крае пьяный мужчина сжег чужой автомобиль. Как он сам пояснил сотрудникам полиции, он хотел проверить, насколько быстро на пожар прибудут сотрудники экстренных служб.

Горящую машину первыми заметили сотрудники ДПС во время патрулирования улиц. Они вызвали пожарных, а сами помогали владельцам припаркованных рядом авто убрать транспорт.

Также полицейские заметили мужчину с канистрой, который сидел на обочине и наблюдал за пожаром. Его задержали для выяснения всех обстоятельств.

Оказалось, что это и был поджигатель. Он заявил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь чужой автомобиль, чтобы проверить, насколько оперативно работают сотрудники МЧС. Мужчина слил бензин из своей машины и гулял по городу, пока не увидел иномарку, которую и поджег.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленные повреждение или уничтожение имущества, совершенные путем поджога». Ущерб, нанесенный автомобилю, оценили в 1 млн рублей.

Пермь, Зоя Осколкова

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