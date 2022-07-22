В Дагестане машина с людьми рухнула в ущелье

В Дагестане автомобиль с пассажирами упал в ущелье. По предварительным данным, погибли четыре человека.

Инцидент произошел в районе села Хунхаз. Машина с туристами упала в Цолотлинский каньон. В тот момент автомобиле было четверо – двое взрослых и двое детей, передает телеграм-канал Mash.

По словам очевидцев, вокруг был сильный туман, по всей видимости, водитель не заметил край ущелья. Машина пролетела более 100 метров до удара о землю.

На место прибыли спасатели, которым помогают местные жители. Три тела уже достали из салона поврежденной машины. Работу осложняет сильное течение реки Тобот, в которую упал автомобиль.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»