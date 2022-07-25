Стадо свиней атаковало жителя иркутского поселка – мужчина погиб

Житель Иркутской области скончался после нападения стада свиней. Прокуратура начала проверку по факту гибели мужчины, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент произошел в поселке Тельма Усольского района. Стадо свиней находилось на самовыпасе и забрело на территорию одного из домовладений. Хозяин участка попытался прогнать животных, но одна из свиней напала на него, укусив за ногу. У пострадавшего началось обильное кровотечение. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти мужчину.

В связи с произошедшим прокуратура города Усолье-Сибирское проводит проверку по соблюдения требований законодательства о содержании домашних сельскохозяйственных животных. «По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Иркутск, Наталья Петрова

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