В аварии с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек

В аварии с участием микроавтобуса и КАМАЗа в Башкирии погибли шесть человек и пострадали еще 14. На месте работают сотрудники экстренных служб.
ДТП произошло в Благоварском районе, микроавтобус Ford Transit перевозил пассажиров из Уфы в село Языково. В машине находилось 20 человек.
Автобус врезался в стоящий на крайней полосе грузовик. В этом месте проводились дорожные работы.
По последним данным, от полученных травм скончались шесть человек. Еще 14 пассажирам понадобилась медицинская помощь.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются», – отметили в пресс-службе УГИБДД по республике.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube