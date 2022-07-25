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Понедельник, 25 июля 2022, 11:50 мск

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В аварии с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек

Фото: пресс-служба МВД Республики Башкортостан

В аварии с участием микроавтобуса и КАМАЗа в Башкирии погибли шесть человек и пострадали еще 14. На месте работают сотрудники экстренных служб.

ДТП произошло в Благоварском районе, микроавтобус Ford Transit перевозил пассажиров из Уфы в село Языково. В машине находилось 20 человек.

Автобус врезался в стоящий на крайней полосе грузовик. В этом месте проводились дорожные работы.

По последним данным, от полученных травм скончались шесть человек. Еще 14 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются», – отметили в пресс-службе УГИБДД по республике.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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