В аварии с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек

В аварии с участием микроавтобуса и КАМАЗа в Башкирии погибли шесть человек и пострадали еще 14. На месте работают сотрудники экстренных служб.

ДТП произошло в Благоварском районе, микроавтобус Ford Transit перевозил пассажиров из Уфы в село Языково. В машине находилось 20 человек.

Автобус врезался в стоящий на крайней полосе грузовик. В этом месте проводились дорожные работы.

По последним данным, от полученных травм скончались шесть человек. Еще 14 пассажирам понадобилась медицинская помощь.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются», – отметили в пресс-службе УГИБДД по республике.

Уфа, Зоя Осколкова

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