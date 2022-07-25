В Новосибирске маленький ребенок разбился, выпав из окна

В Новосибирске четырехлетний ребенок выпал из окна и погиб. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Трагедия произошла в Дзержинском районе города. Малыш упал с восьмого этажа и не подавал признаков жизни. Ребенка госпитализировали, в больнице он скончался от полученных травм.

Следственные органы проводят проверку по факту смерти малолетнего. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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