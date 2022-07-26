Пятилетний ребенок на машине отца сбил младшего брата

В Иркутской области пятилетний мальчик на автомобиле отца сбил младшего брата. Полиция проводит проверку.
Как сообщили в областном главке МВД, инцидент произошел в садоводстве «Багульник» поселка Михайловка Черемховского района. Мальчик забрался в отцовские «Жигули» и случайно ногой задел рычаг переключения передач. Машина поехала назад и сбила трехлетнего брата.
В этом время отец находился в огороде. По непонятным причинам, он не запер автомобиль, что стало причиной аварии. В результате пострадавшего ребенка госпитализировали.
«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в МВД.
Иркутск, Зоя Осколкова
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