Теледебаты кандидатов на пост премьера Великобритании внезапно прервались во время слов Лиз Трасс о Путине

Теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании – министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака неожиданно прервались во вторник, 26 июля, в прямом эфире телеканала TalkTV и на сайте газеты The Sun в момент ответа Трасс на вопрос про Россию, – сообщают СМИ.

Во время слов главы британского МИДа: «Если он (президент России Владимир Путин) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», – раздался грохот. Трасс вздрогнув, вскрикнула: «О, боже мой!» и поспешно удалилась со сцены. Трансляция прервалась.

Позже из распространенного заявления телеканала стало известно, что причиной прерывания дебатов стала потеря сознания ведущей телеканала Кейт Маккэн.

В заявлении TalkTV говорится: «Кейт Маккэн потеряла сегодня вечером сознание в прямом эфире. Хотя она чувствует себя отлично, врачи не рекомендуют продолжать дебаты. Мы приносим извинения нашим зрителям и слушателям».

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале разместила следующую запись: «Лиз Трасс: «Если Путин победит на Украине, то он на этом не остановится. Он начнёт преследовать демократию и свободу…»

Грохот в студии. Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это ещё ничего не начиналось по-настоящему ;)

Позже Захарова добавила следующий комментарий: «Только утром обсуждали с коллегой, что за чудовищный бред о России несут на «дебатах» в Британии кандидаты на пост премьер-министра.

Спорили о том, новаторство это или английская традиция.

И вот на тебе – ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс.

Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр».

Лондон, Иван Бабурин

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