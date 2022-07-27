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Среда, 27 июля 2022, 10:10 мск

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Восьмилетний ребенок утонул в выгребной яме в Самарской области

Пропавшего в Самарской области восьмилетнего мальчика обнаружили мертвым в выгребной яме в нескольких метрах от дома, где он проживал. Следователи выясняют все обстоятельства гибели ребенка.

Мальчик пропал в селе Подстепки близ Тольятти. Родители вместе с соседями обыскали всю окрестную территорию, но ребенка так и не нашли. Когда они вернулись к своему дому, то заметили приоткрытый люк выгребной ямы, где впоследствии и обнаружили тело ребенка. Мальчик захлебнулся нечистотами.

СКР проводит проверку по факту гибели ребенка, передают «Вести».

Самара, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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