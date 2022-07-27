Житель Башкирии угнал каток для своей девушки на свидании

В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить на нем свою девушку. Инцидент попал на видео.

Как сообщает телеграм-канал Shot, мужчина прогуливался с подругой, когда увидел припаркованных каток. Он сел за руль и пригласил девушку прокатиться. Впрочем, далеко угонщику уехать не удалось, каток застрял у бордюра на тротуаре.

Молодой человек собирался уйти, но в этот момент спецтехника начала движение. Тогда угонщик вернулся за руль и заглушил двигатель, после чего покинул место происшествия.

Владелец катка обратился в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.

Уфа, Зоя Осколкова

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