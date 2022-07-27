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Среда, 27 июля 2022, 12:07 мск

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Женщина шесть дней блуждала по лесу, питаясь ягодами

В Нижегородской области спасатели нашли 39-летнюю жительницу, которая заблудилась в лесу. Женщина шесть дней выживала, питаясь ягодами.

Сообщение об исчезновении человека поступило в полицию вечером 20 июля. Подруга пропавшей сообщила, что женщина ушла в лес за ягодами и не вернулась.

В поисково-спасательной операции были задействованы около 300 сотрудников экстренных служб, кинологов и волонтеров, а также спецтехника, беспилотники и тепловизор.

Найти заблудившуюся удалось на седьмой день. Женщина сообщила, что все это время питалась ягодами. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести. В настоящее время она госпитализирована и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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