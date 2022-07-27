В Багдаде протестующие ворвались в здание иракского парламента

В здание иракского парламента, расположенного в «зеленой зоне» Багдада в среду, 27 июля, ворвалась толпа протестующих, – сообщает агентство Shafaq.

Как сообщает агентство с места событий, нна парламент демонстранты выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера страны. Действующий премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи призвал демонстрантов немедленно покинуть здание парламента.

Следует отметить, что так называемая «зеленая зона» представляет собой особо охраняемый квартал Багдада, где расположены правительственные здания, международный аэропорт и военный аэродром.

Сообщается, что протесты в Ираке на фоне политического кризиса продолжаются с октября 2021 года, когда в стране прошли парламенте выборы, однако ни одна из политических сил не смогла получить парламентского большинства. Текущим летом напряженность усугубили недостаток питьевой воды, проблемы с электричеством и социальной инфраструктурой.

Багдад, Иван Бабурин

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